Республиканец, сенатор от штата Южная Каролина Тим Скотт, широко прославившийся своими антироссийскими высказываниями, в эфире телеканала Fox News объявил о приостановке своего дальнейшего участия в президентской гонке. Об этом пишет РИА Новости.

Он особо подчеркнул, что причиной его решения стала позиция избирателей, которые ясно дали ему понять: «Не сейчас, Тим». Свою борьбу за президентское кресло Скотт инициировал в мае, выступая, в частности, с заявлениями о том, что необходимо уничтожить российские Вооруженные силы.

Очередные выборы президента США назначены на ноябрь 2024 года. Джо Байден уже заявил о своем намерении баллотироваться от Демократической партии.