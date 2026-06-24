Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном

По результатам голосования документ поддержали 50 законодателей, 48 высказались против. Резолюция не имеет юридической силы и не требует подписи президента. Однако, несмотря на символический характер, она отражает желание политиков прекратить войну.

Чак Шумер, лидер Демократической партии в Сенате США:

Трамп годами обещал оказать максимальное давление на Иран, но в итоге своей катастрофической войной он принес максимальную неразбериху, максимальный хаос и максимальные издержки для американского народа. С каждой секундой этой войны издержки растут. Это войдет в историю как одна из худших внешнеполитических авантюр, когда-либо совершенных Америкой или любой другой страной.

Дональд Трамп гневно отреагировал на инициативу Сената, назвав голосование «несвоевременным и бессмысленным». В последние месяцы в США идут споры по поводу того, имеет ли право президент без одобрения Конгресса вести боевые действия против другого государства. Законодатели до сих пор не одобрили применение военной силы в отношении Ирана, а Белый дом демонстрирует, что не намерен получать такое разрешение.