Прямой эфир

Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном

24 июня 2026 07:52
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Сенат США принял резолюцию, обязывающую президента страны либо прекратить военные действия против Ирана, либо получить разрешение Конгресса на применение силы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном-2

По результатам голосования документ поддержали 50 законодателей, 48 высказались против. Резолюция не имеет юридической силы и не требует подписи президента. Однако, несмотря на символический характер, она отражает желание политиков прекратить войну. 

Сенат США проголосовал за прекращение войны с Ираном-4

Чак Шумер, лидер Демократической партии в Сенате США:
Трамп годами обещал оказать максимальное давление на Иран, но в итоге своей катастрофической войной он принес максимальную неразбериху, максимальный хаос и максимальные издержки для американского народа. С каждой секундой этой войны издержки растут. Это войдет в историю как одна из худших внешнеполитических авантюр, когда-либо совершенных Америкой или любой другой страной. 

Дональд Трамп гневно отреагировал на инициативу Сената, назвав голосование «несвоевременным и бессмысленным». В последние месяцы в США идут споры по поводу того, имеет ли право президент без одобрения Конгресса вести боевые действия против другого государства. Законодатели до сих пор не одобрили применение военной силы в отношении Ирана, а Белый дом демонстрирует, что не намерен получать такое разрешение. 

# США # Конфликт на Ближнем Востоке

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Судана обязали все университеты вернуться в официальные кампусы до 1 августа
24 июня 2026 07:21

Власти Судана обязали все университеты вернуться в официальные кампусы до 1 августа

В Румынии провалилось голосование по утверждению нового главы правительства
24 июня 2026 07:19

В Румынии провалилось голосование по утверждению нового главы правительства

В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка
24 июня 2026 06:51

В Нидерландах прокуратура проверяет первый в истории страны случай эвтаназии ребенка