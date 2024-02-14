Сенат США поддержал проект помощи Украине, Израилю и Тайваню на 95 млрд долларов

Теперь документ будет рассматривать Палата представителей, где сильна оппозиция. Напомним, республиканцы выступают против выделения новых средств Киеву. Шансы на утверждение законопроекта не самые высокие, отмечают местные СМИ. Спикер палаты от Республиканской партии может даже не вынести его на голосование. Это обусловлено тем, что в тексте нет упоминаний о принципиальном для ряда политиков вопросе. Речь о миграционном кризисе на границе с Мексикой.