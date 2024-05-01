Сенат США одобрил запрет импорта обогащенного урана из РФ

Сенат США принял законопроект о запрете на импорт урана из Российской Федерации, пишет РИА Новости.

Однако в документе указано, что несмотря на принятие верхней палатой американского парламента данного законопроекта, Вашингтон сможет закупать уран из РФ еще в период до января 2028 года.

Согласно законопроекту, в ряде случаев возможно разрежение импорта низкообогащенного урана в США. В том числе закупки могут быть продолжены, если иные источники урана будут отсутствовать или они будут отвечать «национальным интересам» Вашингтона.