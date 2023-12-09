Сенат США не смог принять закон о помощи Украине и Израилю – его заблокировали республиканцы

Сенат США не смог принять закон о помощи Украине и Израилю, предложенный администрацией Байдена. Республиканцы заблокировали попытку его принятия из-за споров о миграционной политике и безопасности на границе с Мексикой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Конгрессмены в обеих палатах выступают за первоочередность внутренней политики над помощью другим странам. Также и в самих ведомствах происходят кардинальные расколы. Некоторые сотрудники в администрации президента и Пентагоне недовольны официальной позицией, игнорирующей израильские атаки на мирное население в секторе Газа. Таким образом, рейтинг Байдена продолжает обваливаться до минимальных показателей, а следующие президентские выборы уже не за горами. Напомним, они запланированы на начало ноября 2024 года.