Прямой эфир

Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год

28 ноября 2025 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Во Франции назревает новая волна протестов. Поводом стало скандальное решение сенаторов. Они одобрили проект бюджета социальной системы на 2026 год с целым пакетом болезненных для граждан поправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год-2

В частности – отменили решение нижней палаты парламента, которая настаивала на отказе от повышения возраста для выхода на заслуженный отдых. А ведь именно пенсионная реформа ранее привела к масштабному социальному взрыву – два года подряд на улицы выходили сотни тысяч возмущенных французов.

Однако нынешних авторов инициативы это не остановило. Более того, сенаторы отказались от индексации пенсий и социальных пособий. И увеличили продолжительность рабочего времени: годовая норма вырастет на 12 часов. Законопроект должен пройти согласование в совместном комитете с участием Национального собрания Франции.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Власти Литвы построили новую базу для военных США
28 ноября 2025 06:09

Власти Литвы построили новую базу для военных США

Фермеры Латвии из-за непогоды потеряли более 110 млн евро
27 ноября 2025 13:44

Фермеры Латвии из-за непогоды потеряли более 110 млн евро

Овечкин забросил 908-ю шайбу, обновив снайперских рекорд НХЛ
27 ноября 2025 13:02

Овечкин забросил 908-ю шайбу, обновив снайперских рекорд НХЛ