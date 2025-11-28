Сенат Франции принял законопроект о социальном бюджете на 2026 год

Во Франции назревает новая волна протестов. Поводом стало скандальное решение сенаторов. Они одобрили проект бюджета социальной системы на 2026 год с целым пакетом болезненных для граждан поправок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В частности – отменили решение нижней палаты парламента, которая настаивала на отказе от повышения возраста для выхода на заслуженный отдых. А ведь именно пенсионная реформа ранее привела к масштабному социальному взрыву – два года подряд на улицы выходили сотни тысяч возмущенных французов.

Однако нынешних авторов инициативы это не остановило. Более того, сенаторы отказались от индексации пенсий и социальных пособий. И увеличили продолжительность рабочего времени: годовая норма вырастет на 12 часов. Законопроект должен пройти согласование в совместном комитете с участием Национального собрания Франции.