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Семья осужденного в РФ американца обвинила США в двойных стандартах

02 августа 2024 10:16
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Американская администрация проявила двойные стандарты, не внеся в список на обмен Марка Фогела, который был осужден в России за незаконный ввоз наркотиков. Об этом пишет ТАСС.

Семья Фогела рассказала, что правительство США освобождало других граждан США и даже иностранных граждан, задержанных позже Марка, но отказало ему в помощи. 

По мнению родных, Фогел не богат и не знаменит, поэтому его 95-летняя мать и близкие борются за него, двойные стандарты.

В его чемодане были найдены марихуана и гашишное масло. Он был осужден на 14 лет тюремного заключения.

# Международная политика

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