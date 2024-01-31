Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии

Учащиеся приняли самодельное устройство за металлолом и спрятали его в недостроенной части здания. Позже попытались его продать, тогда и произошел взрыв. Погибшим от 13 до 15 лет. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Однако известно, что в регионе действует террористическая организация. В последнее время она совершила множество нападений.