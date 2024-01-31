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Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии

31 января 2024 06:40
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Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии. Там сработала бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Семь учеников погибли в результате взрыва в школе Нигерии-1

Учащиеся приняли самодельное устройство за металлолом и спрятали его в недостроенной части здания. Позже попытались его продать, тогда и произошел взрыв. Погибшим от 13 до 15 лет. Ответственность за случившееся никто на себя не взял. Однако известно, что в регионе действует террористическая организация. В последнее время она совершила множество нападений.

# Теракт

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