Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане

Новости России. Семь человек пострадали в результате жёсткой посадки небольшого частного самолёта в Магадане, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При взлёте лайнер не смог набрать нужную высоту и упал примерно с 10-метровой высоты. Самолёт принадлежит частной компании, на его борту находились два члена экипажа и 12 сотрудников, которые направлялись на вахту.