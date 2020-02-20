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Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане

20 февраля 2020 08:56
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Новости России. Семь человек пострадали в результате жёсткой посадки небольшого частного самолёта в Магадане, некоторые находятся в тяжёлом состоянии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане-1

При взлёте лайнер не смог набрать нужную высоту и упал примерно с 10-метровой высоты. Самолёт принадлежит частной компании, на его борту находились два члена экипажа и 12 сотрудников, которые направлялись на вахту.

Семь человек пострадали при жёсткой посадке самолёта в Магадане-4

На месте жесткой посадки работают специалисты. Среди возможных версий аварии – ошибка пилотирования или технические проблемы. 

# Авиакатастрофа # Фотофакт

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