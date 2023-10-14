Сектор Газа и Израиль обмениваются ракетными ударами

Спустя неделю после начала конфликта в Газе и Израиле гремят взрывы. ЦАХАЛ наносит массированный удар по позициям ХАМАС. Те в свою очередь обстреливают южные израильские города. Сигналы воздушной тревоги звучат в Тель-Авиве и Ашкелоне. И сегодня, 14 октября, истекает срок требования, выдвинутого Израилем, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Власти дали жителям северной части Газы, а это более миллиона человек, 24 часа, чтобы эвакуироваться в безопасные районы. В ООН уже заявили, что это требование невыполнимо. За столь короткий срок невозможно переместить такое количество людей. Госдеп США также попросил Тель-Авив не начинать операцию, пока все мирные жители не покинут опасную зону. В результате Израиль дал еще 6 часов для их эвакуации на юг анклава.