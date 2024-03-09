Прямой эфир

Сейм Польши призывает ЕС наложить эмбарго на ввоз продуктов из Беларуси и России

09 марта 2024 08:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

В Варшаве принято решение о запрете на ввоз продуктов из Российской Федерации и Беларуси, пишет РИА Новости.

Так, 8 марта 2024 года Сеймом Польши принята резолюция, согласно которой эмбарго накладывается на ввоз сельскохозяйственной и пищевой продукции из Беларуси и РФ.

Сейм в документе указывает, что благодаря импорту сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси производители, торговцы и бюджет «этих стран» получают «огромные доходы». В резолюции заявляется о «моральной обязанности» остановить торговлю, способствующую укреплению России и Беларуси.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Украина выходит из соглашения СНГ о ВС и погранвойсках
09 марта 2024 07:47

Украина выходит из соглашения СНГ о ВС и погранвойсках

В Камбоджа прошло соревнование среди влюблённых пар, где установили мировой рекорд
09 марта 2024 07:47

В Камбоджа прошло соревнование среди влюблённых пар, где установили мировой рекорд

Греческие студенты вышли на протесты против нового законопроекта об образовании
09 марта 2024 07:33

Греческие студенты вышли на протесты против нового законопроекта об образовании