Сейм Польши призывает ЕС наложить эмбарго на ввоз продуктов из Беларуси и России

В Варшаве принято решение о запрете на ввоз продуктов из Российской Федерации и Беларуси, пишет РИА Новости.

Так, 8 марта 2024 года Сеймом Польши принята резолюция, согласно которой эмбарго накладывается на ввоз сельскохозяйственной и пищевой продукции из Беларуси и РФ.

Сейм в документе указывает, что благодаря импорту сельскохозяйственной продукции из РФ и Беларуси производители, торговцы и бюджет «этих стран» получают «огромные доходы». В резолюции заявляется о «моральной обязанности» остановить торговлю, способствующую укреплению России и Беларуси.