Сейм Польши принял закон о приостановке участия страны в ДОВСЕ

Закон о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе принял Сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Причем Варшава только замораживает действие пакта, так как союзники по НАТО не согласны на его полную денонсацию. Вместе с тем теперь Польша не будет обязана выполнять положения Договора, в том числе касающиеся ограничений для польских Вооруженных сил, что позволит увеличить военный контингент и нарастить количество боевых единиц оружия.