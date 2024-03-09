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Сейм Польши принял закон о приостановке участия страны в ДОВСЕ

09 марта 2024 13:35
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Закон о приостановке участия Польши в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе принял Сейм, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сейм Польши принял закон о приостановке участия страны в ДОВСЕ-1

Причем Варшава только замораживает действие пакта, так как союзники по НАТО не согласны на его полную денонсацию. Вместе с тем теперь Польша не будет обязана выполнять положения Договора, в том числе касающиеся ограничений для польских Вооруженных сил, что позволит увеличить военный контингент и нарастить количество боевых единиц оружия.

Сейм Польши принял закон о приостановке участия страны в ДОВСЕ-4

Подобное решение на нынешней неделе также приняло молдавское правительство. Договор об обычных вооруженных силах в Европе был подписан 34 года назад. Документ определял допустимое количество танков, броневиков, артиллерии, ударной авиации и вертолетов в подписавших его 16 государствах НАТО и шести странах из Организации Варшавского договора.

# НАТО

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