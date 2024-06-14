Прямой эфир

Сейм Литвы утвердил решение о переносе захоронений советских воинов

14 июня 2024 07:40
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Литовский парламент утвердил поправки, позволяющие перемещать могилы советских солдат, если они будут считаться «пропагандирующими запрещенную идеологию». Об этом пишет РИА Новости.

Решение парламента поддержали 89 депутатов при пяти воздержавшихся. С инициативой выступили жители Шяуляя, которые хотели бы перенести останки 52 солдат, похороненных у собора святых Петра и Павла.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике пытаются стереть из памяти память о Великой Отечественной войне. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным позором».

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Литва принимает очередные учения – в них задействованы около тысячи солдат НАТО
14 июня 2024 07:37

Литва принимает очередные учения – в них задействованы около тысячи солдат НАТО

МО РФ: ПВО ночью нейтрализовала над шестью регионами РФ 87 БПЛА ВСУ
14 июня 2024 07:17

МО РФ: ПВО ночью нейтрализовала над шестью регионами РФ 87 БПЛА ВСУ

Во Франции выступают за мирные переговоры по Украине
14 июня 2024 07:16

Во Франции выступают за мирные переговоры по Украине