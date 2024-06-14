Сейм Литвы утвердил решение о переносе захоронений советских воинов

Литовский парламент утвердил поправки, позволяющие перемещать могилы советских солдат, если они будут считаться «пропагандирующими запрещенную идеологию». Об этом пишет РИА Новости.

Решение парламента поддержали 89 депутатов при пяти воздержавшихся. С инициативой выступили жители Шяуляя, которые хотели бы перенести останки 52 солдат, похороненных у собора святых Петра и Павла.

Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Прибалтике пытаются стереть из памяти память о Великой Отечественной войне. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ситуация с памятниками советским воинам в Латвии и Литве является «международным позором».