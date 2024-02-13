Прямой эфир

Сделавший «первый выстрел» в Донбассе Сухаревский стал замом главкома Сырского

13 февраля 2024 10:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вадим Сухаревский, сделавший «первый выстрел» в Донбассе, стал заместителем главкома ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.

В его обязанности будет входить применение беспилотных систем. В 2014 году Сухаревский открывал огонь, хотя ему было запрещено это делать.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский назначил Александра Сырского главкомом ВСУ. Сам Сырский пользуется неоднозначной репутацией и прослыл близким сторонником Зеленского. Также в рядах ВСУ его прозвали «Мясником» и «Генералом 200» за большие потери.

В январе Служба внешней разведки РФ сообщила, что Соединенные Штаты требовали убрать с государственных постов тех, кто утратил их доверие, и готовы обнародовать коррупционное досье на ближайшее окружение Зеленского. По информации СВР, США продвигают на пост премьер-министра Оксану Маркарову и создают в Киеве колониальную администрацию.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас
13 февраля 2024 10:01

МВД РФ объявило в розыск премьера Эстонии Каю Каллас

Трамп: страны НАТО должны увеличить помощь Киеву до уровня США
13 февраля 2024 09:49

Трамп: страны НАТО должны увеличить помощь Киеву до уровня США

Медведев об интервью Путина: точное попадание лекарства в цель
13 февраля 2024 09:26

Медведев об интервью Путина: точное попадание лекарства в цель