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Сделаны на расстоянии менее 350 км от планеты. Новые снимки Марса прислал китайский зонд

04 марта 2021 20:33
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Рассмотреть Марс до мельчайших деталей. Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю самые четкие снимки Красной планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сделаны на расстоянии менее 350 км от планеты. Новые снимки Марса прислал китайский зонд-1

На фотографиях (двух чёрно-белых и цветной) изображён уникальный марсианский ландшафт – горные хребты и дюны.

Сделаны на расстоянии менее 350 км от планеты. Новые снимки Марса прислал китайский зонд-4

Снимки сделаны на расстоянии менее 350 километров от поверхности планеты. Диаметр самого крупного кратера, который попал на фото, – 620 метров.

Сделаны на расстоянии менее 350 км от планеты. Новые снимки Марса прислал китайский зонд-7

Зонд запустили летом 2020 года. 24 февраля аппарат вышел на опорную орбиту Марса.

# Космос # Фотофакт

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