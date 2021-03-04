Сделаны на расстоянии менее 350 км от планеты. Новые снимки Марса прислал китайский зонд

Рассмотреть Марс до мельчайших деталей. Китайский зонд «Тяньвэнь-1» прислал на Землю самые четкие снимки Красной планеты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фотографиях (двух чёрно-белых и цветной) изображён уникальный марсианский ландшафт – горные хребты и дюны.

Снимки сделаны на расстоянии менее 350 километров от поверхности планеты. Диаметр самого крупного кратера, который попал на фото, – 620 метров.