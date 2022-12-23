Сделали уникальную иллюминацию. Ботанический сад Рима превратился в волшебный лес

Отправимся в Ботанический сад Рима, который превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в 1,5 километра ведет гостей вдоль живых изгородей и деревьев. В каждом уголке сада своя уникальная иллюминация.
Отправимся в Ботанический сад Рима, который превратился в волшебный лес, полный огней. Дорожка длиной в 1,5 километра ведет гостей вдоль живых изгородей и деревьев. В каждом уголке сада своя уникальная иллюминация.
Замечательно. Здесь как будто молодеешь и возвращаешься в детство.
Тут чувствуешь беззаботность и счастье. Это просто прекрасно.
Ботанический сад в Риме основан в конце XIX века. Раньше он принадлежал знатному флорентийскому роду Корсини. Здесь представлена огромная коллекция растений со всей планеты. Есть и пальмовая, и буковая рощи, оранжереи, «Сад ароматов» и «Японский садик».
Насекомым некомфортно среди жилых домов. Чилиец спасает городских пчел – подробности здесь.
Инсталляция под названием «Очарование огней» будет украшать Ботанический сад до 8 января.
*На правах рекламы.
Подписывайтесь на нас в Telegram!