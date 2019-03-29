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Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят

29 марта 2019 11:14
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Новости Таиланда. В Таиланде спасли 6 слонят, попавших в ловушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят-1

Инцидент произошел в заповеднике Тап Лан, в восточной части страны. Сотрудники Департамента национальных парков обнаружили обессиленных животных в пруду, заполненном грязью.      

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят-4

Чтобы освободить серых великанов специалисты прокопали траншею для оттока жидкости, после чего животные смогли самостоятельно подняться на поверхность. Каждого слоненка, выбравшегося из ямы, приветствовали радостными возгласами.    

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят-7

Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят-9

# Спасение # Фотофакт

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