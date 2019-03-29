Счастливое спасение. В Таиланде из грязевой ловушки достали шесть слонят

Новости Таиланда. В Таиланде спасли 6 слонят, попавших в ловушку, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Инцидент произошел в заповеднике Тап Лан, в восточной части страны. Сотрудники Департамента национальных парков обнаружили обессиленных животных в пруду, заполненном грязью.