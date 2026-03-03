SC: действия Ирана обнажили пробелы в стратегии США и Израиля

Иран, перекрыв Ормузский пролив, обнажил слабость США и Израиля. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой статью британского журналиста для Stratigic Culture Мартина Джей.

Американский военно-морской флот не смог предотвратить блокаду, которая грозит повышением цен на нефть до 120 долларов.

«Возможно, именно в этом вопросе Трамп серьезно недооценил последствия, поскольку энергетические аналитики уже прогнозируют рост цен на нефть до 120 долларов США в ближайшие месяцы», – отметил он.

США и Израиль начали операцию против Ирана. В результате ударов погибли верховный лидер Али Хаменеи и его семья, а также была разрушена гражданская инфраструктура.

Иран в ответ наносит удары по территории Израиля и базам США на Ближнем Востоке.

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