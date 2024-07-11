Сборная Колумбии победила Уругвай и вышла в финал Кубка Америки

Сборная Колумбии по футболу обыграла команду Уругвая и прошла в финал Кубка Европы, где сразится с командой Аргентины. Матч прошел в Шарлотте, штат Северная Каролина, и завершился со со счетом 1:0 в пользу сборной Колумбии. Об этом пишет РИА Новости.

Гол забил на 39-й минуте Жефферсон Лерма с передачи Хамеса Родригеса. Большую часть игры Колумбия проводила в меньшинстве из-за дисквалификации Даниэля Муньоса.

Родригес стал главным по количеству голевых передач на текущем Кубке Америки, обогнав Лионеля Месси. Это третье участие Колумбии в финале Кубка Америки. Они стали вице-чемпионами в 1975 году и завоевали свой главный трофей в 2001 году.

Уругвай 14 июля сыграет с Канадой за 3-е место, а финал между Колумбией и Аргентиной пройдет 15 июля. Оба матча начнутся в 3:00 по московскому времени.