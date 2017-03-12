Прямой эфир

Саудовская Аравия депортирует 20% населения – 5 миллионов мигрантов

12 марта 2017 12:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Саудовской Аравии. Из Саудовской Аравии выдворят 5 миллионов мигрантов – это почти 20% населения.

Программу депортации нелегалов разрабатывают сейчас власти королевства.

Они опасаются, что мигранты потребуют предоставить саудовское подданство. Кроме того, специалисты предупреждают, что массовая миграция – вызов экономике страны. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой.

Несколько лет назад из государства уже выставили более 240 тысяч пакистанцев, некоторых – по обвинению в терроризме.

# Беженцы

Другие новости рубрики

Все новости
В Душанбе у грузовика отказали тормоза: 8 человек погибли, около 20 ранены
12 марта 2017 11:56

В Душанбе у грузовика отказали тормоза: 8 человек погибли, около 20 ранены

Видеофакт: в ЮАР страусы атаковали туристку из-за ведерка с кормом
12 марта 2017 11:30

Видеофакт: в ЮАР страусы атаковали туристку из-за ведерка с кормом

Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске
11 марта 2017 18:00

Все рядом со мной погибли: очевидец теракта 11 марта в сирийском Дамаске