Саудовская Аравия депортирует 20% населения – 5 миллионов мигрантов

Новости Саудовской Аравии. Из Саудовской Аравии выдворят 5 миллионов мигрантов – это почти 20% населения.

Программу депортации нелегалов разрабатывают сейчас власти королевства.

Они опасаются, что мигранты потребуют предоставить саудовское подданство. Кроме того, специалисты предупреждают, что массовая миграция – вызов экономике страны. Предполагаемая кампания по выдворению нелегалов не будет первой.