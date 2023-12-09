Санду оставила без допфинансирования регионы, где на выборах победила оппозиция

По ее словам, деньги будут распределены по справедливости. При таком раскладе более половины населенных пунктов останутся без бюджетов. Также она отметила, что граждане, не разделяющие ее проевропейских взглядов, выступают против развития Молдовы. Такие резкие заявления против своих же граждан ставят под сомнение победу Санду на президентских выборах в 2024 году.