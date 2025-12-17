Санчес: жилищный кризис стал одной из самых болезненных проблем для миллионов европейцев

Простые желания европейцев – сложно исполнимы. Люди ждут возможности жить и работать, не отдавая за крышу над головой почти все заработанное. Премьер-министр Испании Педро Санчес признал, что жилищный кризис стал одной из самых болезненных проблем для миллионов европейцев, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цены на жилье растут быстрее доходов, выдавливая людей из крупных городов. В столицах семьи зачастую тратят на аренду большую часть заработка. И даже обеспеченные специалисты больше не могут позволить себе жить рядом с местом работы. К тому же Барселона по-прежнему остается магнитом для сотен тысяч туристов и мигрантов, которые потеснили местное население. Нехватка доступного жилья усиливает бедность и социальное напряжение.

Согласно последним исследованиям, каждый пятый европеец уже находится под риском социальной изоляции, а половина жителей ЕС считает ситуацию с жильем критической. Недовольство копилось годами. После пандемийного финансового кризиса уровень инвестиций в строительство так и не восстановился, а напряжения в мировой торговле лишь усугубили дефицит.