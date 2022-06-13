Самый высокий показатель за всю историю. Цены на топливо в Британии бьют рекорды

Великобритания испытывает тяжелые последствия западных санкций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Из-за нефтяного эмбарго цены на бензин там перевалили за отметку 2 доллара 24 цента за литр. Это самый высокий показатель за всю историю ведения статистики.

Впрочем, рекорды цены в стране на протяжении последних месяцев обновляются каждые несколько дней. Поэтому и этот исторический максимум далеко не последний. За год бензин в королевстве подорожал на 21 %, а дизель и вовсе на 24 %. Это стало национальным бедствием для 32 миллионов британских автовладельцев. Из-за непомерных цен на топливо стали массово увольняться водители такси. Британцы требуют немедленного вмешательства властей в ситуацию.