Самый сильный за 140 лет снегопад прошёл в Москве, а во Франции временно запретили грузовикам выезжать на трассу

Сильные снегопады накрыли страны европейского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Во Франции объявлен повышенный уровень опасности в 28 департаментах. Там запретили грузовикам выезжать на трассы в целях безопасности. 400 фур ожидают на обочинах улучшения погоды.

В Италии на шоссе под Турином столкнулись сразу 25 автомобилей. Три человека погибли. Водители говорят, что дорожники не предприняли своевременных мер по удалению снега и льда.