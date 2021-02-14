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Самый сильный за 140 лет снегопад прошёл в Москве, а во Франции временно запретили грузовикам выезжать на трассу

14 февраля 2021 13:59
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Сильные снегопады накрыли страны европейского континента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый сильный за 140 лет снегопад прошёл в Москве, а во Франции временно запретили грузовикам выезжать на трассу-1

Во Франции объявлен повышенный уровень опасности в 28 департаментах. Там запретили грузовикам выезжать на трассы в целях безопасности. 400 фур ожидают на обочинах улучшения погоды.

Самый сильный за 140 лет снегопад прошёл в Москве, а во Франции временно запретили грузовикам выезжать на трассу-4

В Италии на шоссе под Турином столкнулись сразу 25 автомобилей. Три человека погибли. Водители говорят, что дорожники не предприняли своевременных мер по удалению снега и льда.

Самый сильный за 140 лет снегопад прошёл в Москве, а во Франции временно запретили грузовикам выезжать на трассу-7

Сильнейший за последние 140 лет снегопад прошел и в Москве. Высота сугробов достигала почти 60 сантиметров. На дорогах образовались огромные пробки, в аэропортах были задержаны или отменены десятки авиарейсов.

# Погода # Фотофакт

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