Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера

Новости Великобритании. Такого шумного дня рождения в Шотландии не было никогда. Гости мероприятия – сотни владельцев золотистых ретриверов. Конечно, вместе со своими питомцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такой большой компанией любители собак отметили 155-летие этой породы. Праздник прошел на родине ретриверов – в Хайленде. Туда прибыли заводчики 12 стран. В программе шествие, лекции и семинары, посвященные породе.

Орла Гориан, заводчица собак:

Я занимаюсь этой породой более 20 лет. Разумеется, я фанат ретриверов. Здесь можно познакомиться с разными людьми, у которых те же интересы и хобби. Любовь к ретриверам – вот что нас объединяет.

Считается, что ретриверы были выведены местным аристократом. Он хотел собаку для охоты, к тому же подходящую для шотландского нагорья. Сегодня ретриверы – одна из четырех самых популярных пород в мире.