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Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера

24 июля 2023 11:58
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Новости Великобритании. Такого шумного дня рождения в Шотландии не было никогда. Гости мероприятия – сотни владельцев золотистых ретриверов. Конечно, вместе со своими питомцами, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера-1

Такой большой компанией любители собак отметили 155-летие этой породы. Праздник прошел на родине ретриверов – в Хайленде. Туда прибыли заводчики 12 стран. В программе шествие, лекции и семинары, посвященные породе.

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера-4

Орла Гориан, заводчица собак:
Я занимаюсь этой породой более 20 лет. Разумеется, я фанат ретриверов. Здесь можно познакомиться с разными людьми, у которых те же интересы и хобби. Любовь к ретриверам вот что нас объединяет.

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера-7

Считается, что ретриверы были выведены местным аристократом. Он хотел собаку для охоты, к тому же подходящую для шотландского нагорья. Сегодня ретриверы – одна из четырех самых популярных пород в мире.

Самый шумный день рождения отметили в Шотландии. Посмотрите, как отпраздновали 155-летие породы ретривера-10

Они отличаются эффектным внешним видом, покладистым характером и умом, а также идеально подходят для жизни в семье.

# Животные # Марина Кишкурно # Новости Великобритании # Фотофакт

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