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Самый дефицитный товар – вода. В США растёт количество жертв непогоды

21 февраля 2021 14:28
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Новости США. Количество погибших из-за непогоды в США выросло до 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый дефицитный товар – вода. В США растёт количество жертв непогоды-1

Больше всего смертей зарегистрировано в Техасе. Там за последнюю неделю от переохлаждения и отравления угарным газом погибли 30 человек. В основном это бездомные. В штате частично восстановило электрообеспечение, но из-за сильного холода многие трубы просто лопнули.

Самый дефицитный товар – вода. В США растёт количество жертв непогоды-4

Сейчас вода – самый дефицитный товар. В больницах пациентов переводят в боксы с бесперебойной подачей воды. Президент Байден заявил, что в ближайшие дни регион получит помощь из федерального бюджета.

# Природные катаклизмы # Джо Байден # Фотофакт

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