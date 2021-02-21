Самый дефицитный товар – вода. В США растёт количество жертв непогоды

Новости США. Количество погибших из-за непогоды в США выросло до 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости США. Количество погибших из-за непогоды в США выросло до 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Больше всего смертей зарегистрировано в Техасе. Там за последнюю неделю от переохлаждения и отравления угарным газом погибли 30 человек. В основном это бездомные. В штате частично восстановило электрообеспечение, но из-за сильного холода многие трубы просто лопнули.
Сейчас вода – самый дефицитный товар. В больницах пациентов переводят в боксы с бесперебойной подачей воды. Президент Байден заявил, что в ближайшие дни регион получит помощь из федерального бюджета.