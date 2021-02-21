Самый дефицитный товар – вода. В США растёт количество жертв непогоды

Новости США. Количество погибших из-за непогоды в США выросло до 58 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Больше всего смертей зарегистрировано в Техасе. Там за последнюю неделю от переохлаждения и отравления угарным газом погибли 30 человек. В основном это бездомные. В штате частично восстановило электрообеспечение, но из-за сильного холода многие трубы просто лопнули.