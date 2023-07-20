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Самые востребованные продукты в Великобритании подорожали втрое за весну – аналитики

20 июля 2023 06:56
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Новости Великобритании. Цены на самые востребованные в Британии продукты выросли втрое, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самые востребованные продукты в Великобритании подорожали втрое за весну – аналитики-1

Местная компания провела анализ рынка. Для этого эксперты посетили восемь крупнейших торговых сетей Королевства. Изучена стоимость более 20 тысяч товаров. Эксперты пришли к выводу: за весну в супермаркетах страны некоторые продукты подорожали на 175 %. Специалисты призвали власти немедленно принять меры. Сегодня британцы вынуждены сильно сокращать расходы, чтобы прокормить свои семьи.

# Экономический кризис # Новости Великобритании # Фотофакт

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