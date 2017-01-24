Samsung объявила причину взрывов Galaxy Note 7

Новости Южной Кореи. Завершено корпоративное расследование причин того, почему у флагманских смартфонов Galaxy Note 7 взрывались аккумуляторы. По данным представителей компании,

инциденты связаны с «недочетами проектирования» и «технологическим процессом сборки устройства».

Сообщение компании Samsung Electronics:

Инженеры Samsung совместно с экспертами независимых организаций исследовали более 200 тысяч устройств и 30 тысяч аккумуляторов, чтобы установить причину инцидентов. Тщательной проверке подверглась аппаратная и программная части Galaxy Note 7, процессы сборки, контроля качества и доставки до точек реализации. В ходе расследования выяснилось, что причиной инцидентов стали недочеты проектирования аккумуляторов и технологического процесса сборки устройства.

В сентябре прошлого года компания объявила об отзыве 2,5 миллионов смартфонов

этой модели, после того как несколько аппаратов взрывались.



Донджин Кох, глава мобильного подразделения Samsung Electronics:

Штаб-квартира Samsung Electronics берет на себя ответственность за то, что не смогла идентифицировать и устранить возможные проблемы до того, как Galaxy Note 7 поступил в продажу. Компания примет все необходимые меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.

Для решения проблемы будет создана группа ученых и исследователей.

В консультативную группу вошли ученые из таких университетов, как Кембридж, Беркли и Стэнфорд. В корпорации заверили: контроль за качеством продукции будет усилен.