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Самолёт с россиянами вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси

11 мая 2019 09:14
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Новости России. Boeing 767-300 компании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси.  

Как сообщает Интерфакс, самолёт выполнял чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк. После взлёта экипаж заметил, что спущены колёса правого шасси.  

Было принято решение вернуться в аэропорт Камрани и после четырёх часов вырабатывания топлива авиасудно благополучно приземлилось. Пострадавших нет.  

Пассажиров временно расселят в отели. Отмечается, что в самолёте находились только туристы из России, свободных мест в летательном аппарате не было.  

# Самолет

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