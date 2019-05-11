Самолёт с россиянами вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси

Новости России. Boeing 767-300 компании AzurAir с российскими туристами на борту вернулся в аэропорт из-за неисправности с шасси.

Как сообщает Интерфакс, самолёт выполнял чартерный рейс из вьетнамской Камрани в Новокузнецк. После взлёта экипаж заметил, что спущены колёса правого шасси.

Было принято решение вернуться в аэропорт Камрани и после четырёх часов вырабатывания топлива авиасудно благополучно приземлилось. Пострадавших нет.

Пассажиров временно расселят в отели. Отмечается, что в самолёте находились только туристы из России, свободных мест в летательном аппарате не было.