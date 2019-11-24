Самолёт рейса Москва – Анапа экстренно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону

Новости России. 24 ноября самолёт рейса Москва – Анапа совершил экстренную посадку в аэропорту Ростова-на-Дону.

Как сообщает РИА Новости, причиной посадки стало самочувствие второго пилота. Решение было принято командиром летательного аппарата. Пилот был незамедлительно передан медикам, однако спасти его не удалось.

Позже появилась информация, что во время полёта мужчина жаловался на боли в сердце. Согласно предварительным данным, причиной смерти стал сердечный приступ.

После дозаправки самолёт продолжил рейс.