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Самолёт панамской авиакомпании был вынужден прервать рейс из-за подгузника

14 октября 2023 11:49
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Новости Панамы. Самолет панамской авиакомпании, который направлялся в американский город Тампа, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Панама-Сити из-за подозрения, что на борту находится бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолёт панамской авиакомпании был вынужден прервать рейс из-за подгузника-1

После приземления пассажиры были экстренно высажены, а специалисты провели тщательную проверку авиалайнера. Как выяснилось, панику вызвал брошенный кем-то подгузник. После небольшой задержки успокоенные пассажиры вновь заняли места в салоне и самолет во второй раз отправился в один и тот же рейс.

# Самолет # Фотофакт

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