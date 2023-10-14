Самолёт панамской авиакомпании был вынужден прервать рейс из-за подгузника

Новости Панамы. Самолет панамской авиакомпании, который направлялся в американский город Тампа, был вынужден прервать полет и вернуться в аэропорт Панама-Сити из-за подозрения, что на борту находится бомба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

После приземления пассажиры были экстренно высажены, а специалисты провели тщательную проверку авиалайнера. Как выяснилось, панику вызвал брошенный кем-то подгузник. После небольшой задержки успокоенные пассажиры вновь заняли места в салоне и самолет во второй раз отправился в один и тот же рейс.