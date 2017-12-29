Самолет врезался в стену в аэропорту Мальты: лайнер снесло сильным ветром

Новости Мальты. В аэропорту на Мальте частный самолет врезался в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно снесло сильным ветром.

Поскольку инцидент произошел ночью, на борту и в помещении не было людей. Обошлось без пострадавших. Управление по транспорту и администрация воздушной гавани начали расследование аварии.