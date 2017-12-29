Прямой эфир

Самолет врезался в стену в аэропорту Мальты: лайнер снесло сильным ветром

29 декабря 2017 09:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Мальты. В аэропорту на Мальте частный самолет врезался в здание, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Воздушное судно снесло сильным ветром.

Самолет врезался в стену в аэропорту Мальты: лайнер снесло сильным ветром-1

Поскольку инцидент произошел ночью, на борту и в помещении не было людей. Обошлось без пострадавших. Управление по транспорту и администрация воздушной гавани начали расследование аварии.

# Фотофакт # Авиакатастрофа

Другие новости рубрики

Все новости
Число жителей Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек
29 декабря 2017 09:24

Число жителей Земли 1 января достигнет 7,444 млрд человек

Снегопады обрушились на Китай: видимость на дорогах не превышает 5 метров
29 декабря 2017 08:58

Снегопады обрушились на Китай: видимость на дорогах не превышает 5 метров

В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек
29 декабря 2017 08:53

В Тунисе вспышка свиного гриппа: умерли уже 15 человек