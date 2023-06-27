Самолет и истребители британских ВВС перехвачены над Чёрным морем российскими Су-27

Над водами Черного моря Су-27 ВКС РФ перехватили самолет-разведчик и два истребителя британских ВВС, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Инцидент произошел в понедельник, 26 июня. Британские воздушные судна приближались к российской границе. Со стороны РФ в воздух были подняты два истребителя. При приближении российских самолетов британские летательные средства пошли на разворот и отдалились от госграницы Российской Федерации.

Сообщается, что СУ-27 РФ благополучно вернулись на базу. Нарушения государственной границы со стороны самолета и истребителей ВВС допущено не было. Полет российских воздушных средств был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с британскими самолетами допущено не было, сообщили в МО РФ.