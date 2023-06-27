Прямой эфир

Самолет и истребители британских ВВС перехвачены над Чёрным морем российскими Су-27

27 июня 2023 06:08
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Над водами Черного моря Су-27 ВКС РФ перехватили самолет-разведчик и два истребителя британских ВВС, информирует РИА Новости со ссылкой на Минобороны России. 

Инцидент произошел в понедельник, 26 июня. Британские воздушные судна приближались к российской границе. Со стороны РФ в воздух были подняты два истребителя. При приближении российских самолетов британские летательные средства пошли на разворот и отдалились от госграницы Российской Федерации. 

Сообщается, что СУ-27 РФ благополучно вернулись на базу. Нарушения государственной границы со стороны самолета и истребителей ВВС допущено не было. Полет российских воздушных средств был выполнен в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами. Опасного сближения с британскими самолетами допущено не было, сообщили в МО РФ. 

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Всё больше британцев недовольны правительством
26 июня 2023 19:30

Всё больше британцев недовольны правительством

В Индиане смерч оставил без света 16 тысяч человек
26 июня 2023 19:29

В Индиане смерч оставил без света 16 тысяч человек

Европа продолжает накачивать Киев оружием
26 июня 2023 19:28

Европа продолжает накачивать Киев оружием