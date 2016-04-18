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Самолет A320 столкнулся с беспилотником при посадке в аэропорту Лондона

18 апреля 2016 08:25
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Новости Великобритании. Самолет A320 столкнулся с беспилотником при посадке в британской столице. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу.

В момент ЧП борту находились 132 пассажира.

Сообщается, что командир экипажа заметил дрон, когда высота полета составляла порядка 150 метров над землей. Несмотря на столкновение,

борт, прилетевший в Лондон из Женевы, приземлился благополучно.

После посадки специалисты осмотрели самолет и дали его экипажу разрешение на совершение следующего запланированного полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Самолет

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