Самолет A320 столкнулся с беспилотником при посадке в аэропорту Лондона

Новости Великобритании. Самолет A320 столкнулся с беспилотником при посадке в британской столице. Инцидент произошел в лондонском аэропорту Хитроу.

В момент ЧП борту находились 132 пассажира.

Сообщается, что командир экипажа заметил дрон, когда высота полета составляла порядка 150 метров над землей. Несмотря на столкновение,

борт, прилетевший в Лондон из Женевы, приземлился благополучно.

После посадки специалисты осмотрели самолет и дали его экипажу разрешение на совершение следующего запланированного полета, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.