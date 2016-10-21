Саммит Евросоюза завершился в Брюсселе: страны-участницы обсудили вопросы миграции и войны в Сирии

Новости Бельгии. Принятием итоговой резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня и перемирию, завершился саммит Евросоюза по миграции и войне в Сирии. Что касается беженцев,

ЕС намерен укреплять свои границы, осуществлять более жесткий контроль за составом и количеством переселенцев.

От государств-членов Евросоюза требуется равное и общее участие в урегулировании проблемы. Кроме того, вопреки ожиданиям, Брюссельский саммит не стал вводить новые санкции против России: Франция с Германией на карательных мерах настаивали, но руководители Италии, Испании и ряда других стран категорически выступили против любых антироссийских акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.