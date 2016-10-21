Прямой эфир

Саммит Евросоюза завершился в Брюсселе: страны-участницы обсудили вопросы миграции и войны в Сирии

21 октября 2016 07:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Бельгии. Принятием итоговой резолюции, призывающей к немедленному прекращению огня и перемирию, завершился саммит Евросоюза по миграции и войне в Сирии. Что касается беженцев,

ЕС намерен укреплять свои границы, осуществлять более жесткий контроль за составом и количеством переселенцев.

От государств-членов Евросоюза требуется равное и общее участие в урегулировании проблемы. Кроме того, вопреки ожиданиям, Брюссельский саммит не стал вводить новые санкции против России: Франция с Германией на карательных мерах настаивали, но руководители Италии, Испании и ряда других стран категорически выступили против любых антироссийских акций, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Война в Сирии

Другие новости рубрики

Все новости
Автобус вылетел с дороги и сорвался в ущелье в Индии: погибли более 20 человек
21 октября 2016 06:04

Автобус вылетел с дороги и сорвался в ущелье в Индии: погибли более 20 человек

«Нормандская четверка» договорилась о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений
20 октября 2016 16:25

«Нормандская четверка» договорилась о создании «дорожной карты» по выполнению минских соглашений

20 октября 2016 16:19

Право на аборты, ношение оружия, миграция, экономика: Клинтон и Трамп провели последние теледебады