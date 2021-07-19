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Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

19 июля 2021 12:47
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Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами-1

Дымом окутаны 60 населенных пунктов. В ликвидации стихии задействованы более 2 000 человек, сотни единиц спецтехники, а также авиация. Усугубляют ситуацию погодные условия: жара и сильный ветер.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами-4

В США тем временем полыхает 13 штатов. Огнем охвачено более 470 000 гектаров леса. Самая сложная обстановка в Орегоне.

Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами-7

В регионе уничтожены около 70 домов. Эвакуированы порядка 2 000 жителей. Пламя распространилось на территории, сопоставимой по площади с Лос-Анджелесом. Борьбу с возгораниями ведут около 20 000 пожарных. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.

# Пожар # Фотофакт

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