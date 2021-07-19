Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дымом окутаны 60 населенных пунктов. В ликвидации стихии задействованы более 2 000 человек, сотни единиц спецтехники, а также авиация. Усугубляют ситуацию погодные условия: жара и сильный ветер.

В США тем временем полыхает 13 штатов. Огнем охвачено более 470 000 гектаров леса. Самая сложная обстановка в Орегоне.