Самая сложная обстановка в Орегоне. В США идёт борьба с пожарами

Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Пока часть Европы борется с наводнениями, в России и США задыхаются от пожаров. В Якутии зафиксировано более 200 возгораний, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дымом окутаны 60 населенных пунктов. В ликвидации стихии задействованы более 2 000 человек, сотни единиц спецтехники, а также авиация. Усугубляют ситуацию погодные условия: жара и сильный ветер.
В США тем временем полыхает 13 штатов. Огнем охвачено более 470 000 гектаров леса. Самая сложная обстановка в Орегоне.
В регионе уничтожены около 70 домов. Эвакуированы порядка 2 000 жителей. Пламя распространилось на территории, сопоставимой по площади с Лос-Анджелесом. Борьбу с возгораниями ведут около 20 000 пожарных. Информации о пострадавших или погибших пока не поступало.