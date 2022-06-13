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Самая низкая явка в истории. Во Франции проходит первый тур парламентских выборов

13 июня 2022 10:10
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Новости Франции. Самая низкая явка за всю историю страны. Во Франции проходит первый тур выборов в парламент, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Самая низкая явка в истории. Во Франции проходит первый тур парламентских выборов-1

Как сообщают местные СМИ, голосование не вызвало никакого интереса у большинства французов. 52,5 % имеющих право голоса граждан не посетили избирательные участки. Как считают эксперты, такие цифры свидетельствуют о том, что французские избиратели не доверяют текущей власти. Кроме того, невысокая явка была и на прошлых парламентских выборах. По мнению аналитиков, данное явление становится трендом для общественно-политической жизни страны.   

Для прохождения во второй тур кандидаты должны набрать не менее 12,5 %. Во Франции депутаты избираются прямым голосованием сроком на пять лет.  

# Выборы # Фотофакт

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