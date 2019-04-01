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Самая дорогая картина в мире пропала в Абу-Даби

01 апреля 2019 19:17
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Новости мира. «Спаситель мира» кисти Леонардо да Винчи – самая дорогая картина в истории – исчезла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самая дорогая картина в мире пропала в Абу-Даби-1

Полотно, стоимость которого составляет 450 миллионов долларов, должно было предстать широкой публике в новом музее Абу-Даби еще осенью 2018 года.

Самая дорогая картина в мире пропала в Абу-Даби-4

Однако власти города по неизвестным причинам отложили показ. Позже выяснилось, что сотрудники музея попросту не знают, где находится шедевр. Его местонахождение неизвестно и работникам парижского Лувра.

Самая дорогая картина в мире пропала в Абу-Даби-7

Сейчас оба музея прорабатывают версии пропажи картины.

# Кража # Фотофакт

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