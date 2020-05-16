Самая быстрая в мире. Трамп заявил, что в США разрабатывают «супер-ракету»

Новости США. Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-ракеты». Гиперзвуковое оружие станет самым быстрым в мире, развивая скорость втрое большую, чем ракеты России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот проект разрабатывают в рамках развития космических сил США.

Они были созданы в конце 2019 года и стали шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. Их общая численность, по данным Пентагона, – 16 тысяч военнослужащих.