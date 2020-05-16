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Самая быстрая в мире. Трамп заявил, что в США разрабатывают «супер-ракету»

16 мая 2020 12:11
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Новости США. Дональд Трамп заявил о разработке в США «супер-ракеты». Гиперзвуковое оружие станет самым быстрым в мире, развивая скорость втрое большую, чем ракеты России и Китая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот проект разрабатывают в рамках развития космических сил США.

Самая быстрая в мире. Трамп заявил, что в США разрабатывают «супер-ракету»-1

Они были созданы в конце 2019 года и стали шестым родом вооруженных сил наряду с сухопутными, военно-воздушными и военно-морскими войсками, а также береговой охраной и морской пехотой. Их общая численность, по данным Пентагона, – 16 тысяч военнослужащих.

Самая быстрая в мире. Трамп заявил, что в США разрабатывают «супер-ракету»-4

В законопроекте указано, что одна из задач новых американских космических войск – защита от агрессии и проведение операций в космосе.

# Оружие и боеприпасы # Дональд Трамп # Фотофакт

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