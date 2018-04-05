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Салон был перегружен. Семь человек погибли в Румынии при падении микроавтобуса с моста

05 апреля 2018 08:13
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Новости Румынии. Трагическое происшествие произошло в уезде Нямц на северо-востоке Румынии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Микроавтобус упал с моста в речной канал.

Салон был перегружен. Семь человек погибли в Румынии при падении микроавтобуса с моста -1

Не менее семи человек погибли. Еще двое считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжают водолазы.

Известно, что в салоне находились работники местного лесничества. По данным правоохранителей, машина не была предназначена для перевозки такого количества людей. Не исключено, что перегруженность и стала причиной трагедии. Однако официальных комментариев на этот счет пока нет.

# Фотофакт # Авария

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