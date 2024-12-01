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Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия президента Грузии по истечении мандата

01 декабря 2024 08:10
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Несмотря на все попытки урегулировать и нормализовать ситуацию в Грузии, прозападная оппозиция не только продолжает накалять протесты, но и планирует развязать конституционный кризис в стране. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия, несмотря на истечение мандата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия президента Грузии по истечении мандата-2

Это решение она обосновала нелегитимностью парламента, так как выборы якобы прошли с массовыми фальсификациями. Проевропейская оппозиция устраивает беспорядки уже третьи сутки подряд. Участники акций запускали фейерверки и строили баррикады, а после начались столкновения с полицией, правоохранители применили водомет для разгона участников акции.

Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия президента Грузии по истечении мандата-4

Ближе к утру правоохранители начали зачистку территории, а затем демонтировали баррикады. Для разгона протестующих в центр города прибыли силы специального реагирования. Напомним, массовые протесты в Тбилиси спонтанно начались 28 ноября, вскоре после того, как власти объявили, что страна замораживает переговоры о вступлении в Евросоюз.

# Протесты

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