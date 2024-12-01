Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия президента Грузии по истечении мандата

Несмотря на все попытки урегулировать и нормализовать ситуацию в Грузии, прозападная оппозиция не только продолжает накалять протесты, но и планирует развязать конституционный кризис в стране. Президент Саломе Зурабишвили заявила, что не сложит полномочия, несмотря на истечение мандата, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это решение она обосновала нелегитимностью парламента, так как выборы якобы прошли с массовыми фальсификациями. Проевропейская оппозиция устраивает беспорядки уже третьи сутки подряд. Участники акций запускали фейерверки и строили баррикады, а после начались столкновения с полицией, правоохранители применили водомет для разгона участников акции.