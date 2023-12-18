Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что украинским войскам было поручено разрушить Каховскую ГЭС как транспортный узел. Об этом пишет РИА Новости.

Во время проведения спецоперации и боевых действий на территории Херсонской области плотина постоянно подвергалась обстрелам. Задача заключалась в том, чтобы довести ее до такого состояния, чтобы она больше не служила транспортным узлом. Сальдо назвал уничтожение дамбы ВСУ величайшим преступлением, которое нарушило экологическое равновесие.

Украинские военные нанесли ряд ударов по ГЭС в ночь на 6 июня 023 года. Российский президент Владимир Путин назвал это варварскими действиями, которые привели к крупной экологической и гуманитарной катастрофе.