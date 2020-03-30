Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На Пакистан обрушился мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться цветами. К слову, снегопад в конце марта для этой страны редкость. В последний раз такое случалось не менее 10 лет назад.