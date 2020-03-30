Прямой эфир

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода

30 марта 2020 08:29
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости мира. Многие страны Европы и Азии оказались во власти холодов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода-1

Снег, ветер и минусовая температура наблюдаются в России, Украине, Литве, Латвии и Великобритании. Ситуация на дорогах значительно ухудшилась. Резко возросло число ДТП.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода-4

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода-6

На Пакистан обрушился мощный шторм и град. Больше всего от удара стихии пострадали жители северо-восточной провинции Пенджаб.

Сакура в снегу. На Европу и Азию обрушилась непогода-9

Выпал снег и в Японии. Он накрыл цветущие деревья сакуры и помешал местным жителям любоваться цветами. К слову, снегопад в конце марта для этой страны редкость. В последний раз такое случалось не менее 10 лет назад.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку
30 марта 2020 08:12

Северная Корея испытала многозарядную пусковую установку

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд
30 марта 2020 08:01

В Китае сошёл с рельсов и опрокинулся пассажирский поезд

Россия закрыла границы с Беларусью. Но есть исключения
30 марта 2020 07:42

Россия закрыла границы с Беларусью. Но есть исключения