Сахар дорожает – мировые цены выросли до самого высокого уровня с апреля 2025 года

Мировые биржевые цены на сахар демонстрируют рост, пишет РИА Новости.

По данным ICE Futures, они увеличились почти на 2%. Стоимость октябрьского фьючерса к 10:49 МСК поднялась на 1,76% относительно предыдущего закрытия. Цена достигла 18,54 цента за фунт – это максимальный уровень с 8 апреля 2025 года.

С начала месяца котировки сахара выросли уже на 26,5%. Динамика отражает заметную волатильность продукта на сырьевом рынке.

Ограбление в стиле «Форсажа» произошло в Египте – украдено 105 кг замороженной курицы

Клад Вильены похитили из музея в Испании

Жители польского города Мястко вышли на протест против закрытия единственной в районе больницы

Фото: Pinterest