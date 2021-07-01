С QR-кодом и цифровой подписью. В Евросоюзе ввели единые COVID-сертификаты

В Евросоюзе начали действовать единые COVID-сертификаты. Электронный документ позволит жителям сообщества свободно передвигаться по территории ЕС без карантина, тестирования и задержек на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сертификат снабжен QR-кодом и цифровой подписью. В нем содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах ПЦР-теста. К новой системе подключились все 27 стран ЕС. Предполагается, что документ будет действовать в течение года.