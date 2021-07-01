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С QR-кодом и цифровой подписью. В Евросоюзе ввели единые COVID-сертификаты

01 июля 2021 14:24
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В Евросоюзе начали действовать единые COVID-сертификаты. Электронный документ позволит жителям сообщества свободно передвигаться по территории ЕС без карантина, тестирования и задержек на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С QR-кодом и цифровой подписью. В Евросоюзе ввели единые COVID-сертификаты-1

Сертификат снабжен QR-кодом и цифровой подписью. В нем содержится информация о вакцинации, перенесенном заболевании или результатах ПЦР-теста. К новой системе подключились все 27 стран ЕС. Предполагается, что документ будет действовать в течение года.

# Коронавирус # Фотофакт

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