С Оровильской плотины удалось спустить часть воды, но угроза прорыва сохраняется

Новости США. Калифорнию накрыла волна проблем: в этом штате сохраняется угроза прорыва Оровильской плотины.

На данный момент удалось спустить часть воды, но ситуация остается крайне напряженной.

Главная задача специалистов – заделать бреши в дамбе. Если этого не произойдет, то на ближайшие населенные пункты могут обрушиться волны высотой до 9 метров. Дамба удерживает более 4 миллиардов кубометров воды.

Уже эвакуировано около 200 тысяч человек.

Вернуться в свои дома у них пока нет возможности. Самая высокая дамба в США не выдержала напора сильных дождей, которые идут в этой части Калифорнии уже не один день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.