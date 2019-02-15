Прямой эфир

С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»

15 февраля 2019 08:34
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Франции. С начала акций «желтых жилетов» во Франции задержаны более 8 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил министр внутренних дел, большинство из них были помещены под стражу.

С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»-1

За время громкой акции ранены более тысячи полицейских, жандармов и спасателей. Напомним, движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов.

С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»-4

Постепенно движение под влиянием экстремистских элементов стало радикальным. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством.

# Забастовка # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380
14 февраля 2019 16:48

Airbus прекращает производство знаменитого пассажирского самолёта А380

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро
14 февраля 2019 14:40

Забастовка обошлась экономике Бельгии почти в миллиард евро

В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме
14 февраля 2019 12:22

В Турции арестовали более 50 сирийцев, подозреваемых в терроризме