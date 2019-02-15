С начала акции во Франции задержаны более 8 тысяч «жёлтых жилетов»

Новости Франции. С начала акций «желтых жилетов» во Франции задержаны более 8 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил министр внутренних дел, большинство из них были помещены под стражу.
Новости Франции. С начала акций «желтых жилетов» во Франции задержаны более 8 тысяч человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как заявил министр внутренних дел, большинство из них были помещены под стражу.
За время громкой акции ранены более тысячи полицейских, жандармов и спасателей. Напомним, движение «желтых жилетов» возникло во Франции в середине ноября в знак протеста против роста цен и налогов.
Постепенно движение под влиянием экстремистских элементов стало радикальным. Манифестации зачастую сопровождаются столкновениями с полицией, беспорядками и мародерством.