С интервалом в 30 минут в Ливии произошли два теракта

С интервалом в 30 минут в городе взорвались два заминированных автомобиля. По последним данным, погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Пока точных цифр нет – пострадавших развозили по разным больницам.

Повреждена также скорая помощь, на которой медики пытались эвакуировать раненых. Первый взрыв прогремел около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Второй – когда на место ЧП прибыли правоохранители.