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С интервалом в 30 минут в Ливии произошли два теракта

24 января 2018 10:02
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Новости Ливии. Двойной теракт расследуют в ливийском Бенгази, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С интервалом в 30 минут в Ливии произошли два теракта-1

С интервалом в 30 минут в городе взорвались два заминированных автомобиля. По последним данным, погибли более 30 человек, десятки получили ранения. Пока точных цифр нет – пострадавших развозили по разным больницам.

Повреждена также скорая помощь, на которой медики пытались эвакуировать раненых. Первый взрыв прогремел около крупнейшей мечети города в момент, когда верующие выходили после вечерней молитвы. Второй – когда на место ЧП прибыли правоохранители.

# Теракт # Фотофакт

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