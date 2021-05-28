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С Днём Республики президента Азербайджана поздравил Александр Лукашенко

28 мая 2021 09:03
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Новости Азербайджана. Жители Азербайджана отмечают национальный праздник – День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С Днём Республики президента Азербайджана поздравил Александр Лукашенко-1

Ровно 103 года назад страна стала первым демократическим государством на всем мусульманском Востоке. Несмотря на то, что просуществовала республика всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.

С Днём Республики президента Азербайджана поздравил Александр Лукашенко-4

Обычно по случаю праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия. С Днем Республики президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.

# Праздничные даты # Ильхам Алиев # Александр Лукашенко # Фотофакт

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