С Днём Республики президента Азербайджана поздравил Александр Лукашенко

Новости Азербайджана. Жители Азербайджана отмечают национальный праздник – День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Азербайджана. Жители Азербайджана отмечают национальный праздник – День Республики, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ровно 103 года назад страна стала первым демократическим государством на всем мусульманском Востоке. Несмотря на то, что просуществовала республика всего 23 месяца, она оставила важный след в истории национальной государственности.
Обычно по случаю праздника по всей стране проходят торжественные мероприятия. С Днем Республики президента Азербайджана Ильхама Алиева поздравил белорусский лидер Александр Лукашенко.