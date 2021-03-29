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С 29 марта изменились правила въезда в Украину

29 марта 2021 06:12
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Новости Украины. С понедельника, 29 марта, изменились правила въезда в Украину, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С 29 марта изменились правила въезда в Украину-1

Несмотря на то, из какой страны прибыл гражданин, все должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не более чем за 48 часов до прибытия. Если теста в наличии не будет или же он будет положительным, человек должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию или карантин.

# Коронавирус # Фотофакт

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