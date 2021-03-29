С 29 марта изменились правила въезда в Украину

Несмотря на то, из какой страны прибыл гражданин, все должны предоставить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, проведенного не более чем за 48 часов до прибытия. Если теста в наличии не будет или же он будет положительным, человек должен будет пройти 14-дневную самоизоляцию или карантин.